Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından hazırlanan Nisan ayı solo konseri, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konserde Türk Halk Müziği Bölümü ses sanatçısı Nurullah Söylemez sahne aldı. Ses sanatçısı Söylemez’in seslendirdiği birbirinden değerli türküler ile dinleyiciler keyifli vakit geçirdi. Hareketli türkülerde ritme ayak uyduran Bursalılar, halay çekip çiftetelli oynayarak türkülerin tadını doyasıya çıkarttı. THM ses sanatçısı Nurullah Söylemez, dinleyicileri mest ederek keyifli bir geceye imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, farklı yörelere ait türküleri seslendirerek coşkulu bir konser gerçekleştiren THM ses sanatçısı Nurullah Söylemez’e günün anısına çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA