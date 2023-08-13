Türkiye Drift Şampiyonası İkinci Ayak Yarışları, Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Drift Şampiyonlarının 1. Ayağı Kocaeli Körfez Pistinde gerçekleştirilirken ikinci ayak yarışları ise Bursa'da izleyiciler ile buluşuyor.

YARIŞLAR ANTRENMAN TURUYLA BAŞLADI

Düzenlenen organizasyonda saat 12.00 itibariyle yarışmacılar antrenman turlarına başladı. Sürücüler antrenman turlarının ardından kürsüye çıkabilmek adına bir birleriyle kıyasıya mücadele edecek.

ŞAMPİYONADA 25 ARAÇ BULUNUYOR

Türkiye Drift Şampiyonası mücadelesinde ilk ayak Kocaeli'de gercekleştirilirken ikinci ayak yarışları Bursa Yunuseli Havaalanı'nda düzenleniyor. Şampiyonada 25 sürücü bir biriyle mücadele ediyor. Günün sonunda ise kazanan isim belli olacak.

BURSALI VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Düzenlenen etkinliğe Bursalı vatandaşlar da ilgi gösterdi. Otomobil ve drift tutkunu Bursalılar Türkiye Drift Şampiyonası'nda mücadele eden sürücüleri keyifle takip etti. Vatandaşlar araçların eşsiz performansını takip ederken o anları ölümsüzleştirdi.

PİLOTLAR 3'ER KEZ PİSTE ÇIKACAK

Sıralama turlarında pilotlar 3'er kere piste çıkacak. Her turda 100 puan üzerinden puanlama yapılırken günün sonunda kazanan belli olacak. Yarışmacıların dubalara çarpmaması, belirlenen alandan taşmaması, arabalardan fazla duman çıkması gibi etkenler puanlama sisteminde belirleyici rol oynayacak.

YARIŞMADA BURSALI SÜRÜCÜ DE BULUNUYOR

Yarışmada Bursalı Deniz Dursun da yer alırken Özer Mollamehmetoğlu ve Bora Bağ dikkat çeken isimler olarak Şampiyonada bulunuyor.

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