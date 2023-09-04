Türkiye'de 7 ve üzeri şiddetinde deprem tehlikesi altında olan iller arasında Bursa'da yer aldı. Jeoloji Mühendisleri Odası, 41 şehrin ismini tek tek açıkladı. Bursa dahil bu şehirlerin olası bir depreme hazırlıklı olup olmadığı bilinmiyor.

7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olma olasılığı olan yerler belli oldu.Jeoloji Mühendisleri Odası yaptığı çalışmalar neticesinde, Türkiye'de 24 ilin 7 ve üzeri deprem tehlikesi altında olduğunu sonucuna ulaştı.

Bu iller başta Bursa olmak üzere şu şekilde sıralandı; Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Hakkari, Bursa, İzmir, Bolu, Tekirdağ, İstanbul, Adıyaman.

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Yapılan açıklama sonrası, "Bursa 7 şiddetinde büyük bir depreme hazırlık mı?" sorusu akıllara geldi.Yaklaşık 3 milyon 300 bin nüfusa sahip olan Bursa'da, büyük bir deprem felaketi olması halinde bilançonun çok ağır olacağı düşünülüyor.

Haber sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılırken, vatandaşlar şehirde binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda çalışmaların sürüdürülmesi gerektiğini belirterek, "Deprem tatbikatı" yapılmasını da faydalı olacağı konusunda yorumlarda bulundular.