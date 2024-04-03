Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından veda yazısı yayınladı. Aktaş şehrin her köşesinde hizmetlerine devam edeceğini ve sunulan vaatlerin takipçisi olacağını vurguladı.

"Kıymetli Hemşehrilerim, Kadim Şehir Bursa’m…



Bursalı hemşehrilerimin teveccühüyle 2004 yılında İnegöl Belediye Başkanı olarak hizmetkârı olduğumuz Bursa’ya 2017 yılından itibaren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadık.



Bursa’mızda kentsel dönüşüm, ulaşım, turizm, altyapı, sosyal hizmetler gibi birçok alanda öncü projeleri hayata geçirdik. Payitaht Bursa’mızın hem doğal hem tarihi güzelliğini koruduk.



En kıymet verdiğim projelerden bir tanesinden de özellikle bahsetmek istedim. O da Hanlar Bölgesi Projesi… Tüm engellere, yapamazsın laflarına rağmen yaptığımız bu kıymetli proje ile tarihimizi gün yüzüne çıkarmak bize nasip oldu hamdolsun.



Gönül Dostlarım, Değerli Bursalı Kardeşlerim,



Benim için de tüm zorluklara rağmen son derece keyifli, kendim için, ailem için onurlu bir hizmet süresi geçirdim. Alnım ak, gönlüm rahat. Cesaretle konuların üzerine gittik, Bursa’mıza kazandırdığımız projeler ile de Bursa’mızın tarihinde iz bıraktık. Hep çalıştık, hep ürettik çok şükür.��Sizlerin kararıyla şehrimizde başlayacak yeni dönemin hem sizin hem Mustafa Bozbey’in hem de Bursa’mız için hayırlara vesile olmasını dilerim. Bilmenizi isterim ki, biz de bu şehrin her köşesinde hizmetlerimize devam edeceğiz.

�Bir Bursa sevdalısı, bir Bursa sakini olarak ben Bursa’mız için sunulan vaatleri de özellikle takip edeceğim. Seçim bitti şimdi görev zamanı.

Allah’a emanet olun."