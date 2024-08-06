BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Bursa'nın Nilüfer, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde 7 Ağustos tarihinde su kesintileri yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Güneş Cadde, Papatya Sokak, Bilginler Cadde arasında kalan bölge ve civarında 7 Ağustos 2024 tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi Kurşunlu ve Gençali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesi (Çamlıbel Bölgesi ve Kızılay Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı Dahil) ve Güzelyalı Burgaz Mahallesinin Altın Kum ve Adalet konakları civarında, 7 Ağustos 2024 tarihi 00.10-23.50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Belediye, vatandaşları kesintilere karşı tedbirli olması konusunda uyardı.