Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin canlı yayın kameraları, turistler için rehber, trafiğe çıkacaklar içinse yol gösterici oluyor. Yeni eklenen 10 nokta ile birlikte toplam 113 trafik ve turistik kamera günde ortalama 3500 kişi tarafından takip ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılında 2 nokta ile başlattığı şehir kameraları uygulaması, bugün 82’si trafik ve 31’i turistik olmak üzere 113 noktaya ulaştı. Özellikle Bursalıların yol durumu hakkında bilgi almak için yoğun olarak kullandığı trafik kameralarına son olarak Beşyol, Kestel, Gümüştepe, Mimar Sinan 2, Ata Bulvarı, Yunus Emre ve Kent Meydanı Kavşakları ile Eski Stadyum Cadde Darmstad Cadde, FSM Bulvarı- Beşevler Girişi ile Akademi Cadde Akpınar Cadde de eklendi.

Şehir içi trafiğin canlı görüntülenerek trafiğe çıkacak sürücülere yol durumu hakkında bilgi veren trafik kameralarının yanında tarihi ve turistik mekanların tanıtımı amacıyla kurulan turistik kameralar da yurt içi ve yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

İzlemede Uludağ ilk sırada

Günde ortalama 3500 kişinin takip ettiği şehir kameraları, son 1 yılda 4 milyon 855 bin defa izlendi. En çok izlenen nokta ise 1 milyon 95 bin görüntüleme ile Uludağ zirve kamerası oldu. 70 binden fazla izleme ile en yoğun gün ise 5 Şubat 2023 oldu. En fazla izlenen trafik kameraları, Uludağ Yolu, Kent Meydanı, Görükle Atatürk Bulvarı, İzmir-Bursa Yolu Uludağ Üniversitesi Girişi ve Emek Kavşağı (Korupark önü) olurken, turistik kameralarda ise Uludağ Zirve, Uludağ Sarıalan, Teferrüç, Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı en çok izlenen noktalar oldu. Bursa’nın son 1 ayda şehir dışından en çok takip edildiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Eskişehir oldu. Yurt dışından en çok izleme ise Almanya, Rusya, Suudi Arabistan, Amerika, Hollanda’dan yapıldı.

Kameralar cepte

Şehir kameralarındaki izlenmenin yüzde 48’nin Android, yüzde 32’sinin IOS ve yüzde 17’sinin de Windows işletim sistemlerinden yapıldığını tespit eden Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yoğunluğun cep telefonlarında olması üzerine Büyükşehir Belediyesi mobil uygulaması Bursa Cepte’yi de güncelledi. Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla hazırladığı Bursa Cepte uygulamasının güncellenmesiyle birlikte şehir kameralarına erişim daha da kolaylaştı. Böylelikle vatandaşlar istedikleri yerden cep telefonlarından da kolaylıkla şehir kameralarına ulaşabiliyor.