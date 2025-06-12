Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen iade operasyonu, Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerinin de katkısıyla başarıyla sonuçlandı.

Paylaşıma göre yürütülen operasyon kapsamında, üçü uluslararası, ikisi ise ulusal düzeyde aranan beş zanlı Gürcistan’da yakalandı. İadesi gerçekleşen şahıslar arasında çocuk istismarı, adam öldürme, silahlı tehdit, FETÖ üyeliği ve bombalama gibi ciddi suçlarla ilişkilendirilen isimler yer aldı.

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan zanlılardan A.A.Y.’nin “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”; A.D.’nin ise “adam öldürme”, “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs”, “hakaret”, “yaralama”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “silahla tehdit” gibi suçlardan arandığı belirtildi. O.Ç. adlı şahıs da “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Ayrıca ulusal düzeyde aranan İ.K., “yangın, su baskını, bombalama ve kimyasal silah kullanarak öldürme” suçlarından; G.Y. ise “FETÖ terör örgütüne üye olma” suçundan aranıyordu. Tüm şahıslar Gürcistan’da yakalanarak Türk yetkililere teslim edildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında suçluların hangi ülkede olursa olsun izlerinin sürüldüğünü vurgulayarak, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.