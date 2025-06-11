Ordu Büyükşehir Belediyesi, plaj ve kıyıları yeni sezon için halkın kullanımına hazırlıyor. Ekiplerin seferber olduğu çalışmalarla Ordu’nun plajları her tür atıktan temizlenerek hem bakımlı hem de pırıl pırıl oluyor.ORDU( İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, plaj ve kıyıları yeni sezon için halkın kullanımına hazırlıyor. Ekiplerin seferber olduğu çalışmalarla Ordu’nun plajları her tür atıktan temizlenerek hem bakımlı hem de pırıl pırıl oluyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri plaj ve kıyılarda çalışma başlattı. Vatandaşların yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için seferber olan ekipler, bakım ve temizlik çalışmalarını kapsayan hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

3’Ü MAVİ BAYRAKLI 23 PLAJ TEMİZLENİYOR

Bu kapsamda denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 3’ü mavi bayraklı olmak üzere 23 plajda kum temizliği, çevre temizliği, soyunma kabini, duş, tuvalet, çeşme, gözetleme kulesi gibi yapıların yerleştirilmesi, bu yapıların bakımı, onarımı ve temizliği konusunda çalışmalar yürütülüyor.