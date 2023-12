Geçmişi 8500 yıl öncesi Neolitik Döneme kadar uzanan Bursa ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü dokümanı bünyesinde barındıran Büyükşehir Belediyesi’nin Dijital Kent Arşivi halka açıldı. Halen Bursa müzeleri, orkestra, kütüphane ve Bursa Araştırmaları Merkezi arşivinden oluşan 23 bin veri girişinin sağlandığı Dijital Kent Arşivi’ne, ikinci aşamada Büyükşehir Belediyesi’nin 1880-1927 yıllarına ait meclis karar defterleri, arzuhâl kayıtları ve üst makamlara giden yazışmalar ile 1927’den günümüze kadar olan bütün meclis kararlarına erişim de mümkün olacak. Üçüncü aşamada da Bursa’ya ait 1455-1923 yıllarına ait şer’iye sicilleri transkript edilip arşive dâhil edilecek.

Bursa’da 8500 yıllık arkeolik dönemden 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonuna kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi hafızasını geleceğe aktaracak önemli bir çalışmaya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü dokümanı bünyesinde barındıran Dijital Kent Arşivi halka açıldı. Müzeler Şube Müdürlüğü, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Kültür Şube Müdürlüğü, Orkestra Şube Müdürlüğü ile Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü arşivlerinden meydana gelen Dijital Bursa Kent Arşivi’ne şimdiye kadar 23 bin veri girişi sağlandı. Bursa müzelerinin koleksiyon ve arşivinden yaklaşık 10 bin, orkestra arşivinden 7 bin 500, kütüphane ve Bursa Araştırmaları Merkezi arşivinden de yaklaşık 5 bin 500 veriye an itibariyle ulaşmak mümkün olacak. İkinci aşamasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1880 ila 1927 yıllarına ait meclis karar defterleri, gelen-giden evrakları, arzuhâl kayıtları, üst makamlara giden yazışmalar ve maaş müfredat defterlerinin dokümanları transkript edilip, dijitalleştirilerek vatandaşlara sunulacak. Aynı zamanda 1927’den günümüze kadar olan bütün meclis kararlarına erişim de mümkün olacak. Üçüncü aşamada da Bursa’ya ait 1455-1923 yıllarına ait şer’iye sicilleri transkript edilip arşive dâhil edilecek. Endüstriyel materyaller, fotoğraflar, grafikler, dijital veriler, haritalar, rehberler, efemeralar, yerel gazeteler, aile tarihçeleri, akademik çalışmalar, tapu kayıtları gibi önemli belgeler, ses kayıtları ve videolar ile müzelerde sergilenen ve korunan her türlü obje, eşya ve eser arşivde yer alacak.

Eşsiz bir hazine

Köklü bir geçmişe sahip Bursa’nın tarihini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracak olan Dijital Kent Arşivi’nin tanıtım toplantısı Tayyare Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’in katılımıyla yapıldı. Bursa’nın sadece Türkiye için değil dünya mirası için de vazgeçilmez bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, “Bursa gibi, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehirleri anlamak, tanımlamak, açıklamak ve gelişimini doğru yorumlamak için şehrin oluşum sürecindeki değişkenleri, tarihî, ekonomik ve sosyal dinamikleri doğru bilmek gerekir. Her şehir için kendine özgü olan bu değerleri korumak ve aktarmak şehir sakinlerinin görevidir. Çünkü bir şehirde yaşamak, aynı zamanda o şehre aidiyet hissiyle bağlı olmayı gerektirir. Bizler bu dünyadan ayrıldığımızda bizden sonra gelecek kuşaklara bu kaynaklarımızı ne kadar eksiksiz şekilde aktarırsak, onlar da kendilerinden sonra gelecek kuşaklara aynı özveri ile kaynakları geliştirerek miras bırakabileceklerdir. Artık Bursa’mız dijital dünyaya açık hâle geldi. Akademisyenler, araştırmacılar ve ilgililer için eşsiz bir hazine sunuyoruz. Bu sayede; nice çalışmanın, araştırmanın, tezin, kitabın, projenin oluşumunda bizim de katkımız olacak. Bu açıdan da ayrıca mutlu ve gururluyuz. Dijital Kent Arşivimize kentarsivi.bursa.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. Projeye emek veren arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Dijital Bursa Kent Arşivinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tarihe not düşeceğiz

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa açısından tarihe not düşülen bir günün yaşandığını söyledi. Bu topraklarda yaşam süren medeniyetlerin 8500 yıl öncesine kadar uzandığını hatırlatan Özer, Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bursa’nın pek çok medeniyete de ev sahipliği yaptığını vurguladı. Şehir ve medeniyet kavramlarının, şehrin hafızasının ne kadar korunduğuyla alakalı olduğunu vurgulayan Özer, “Medine olmak, şehir olmak, devlet olmak ya da o medeniyeti yaşatmak, hafızaları ne kadar taze tuttuğunuzla alakalıdır. Geçmiş bir hafızanız yoksa siz de güçlü bir toplum, güçlü bir millet, güçlü bir devlet değilsinizdir. Çok şükür biz bu güce sahip bir medeniyete sahibiz. Büyükşehir Belediyemizin bu kent hafızasını, medeniyetin hafızasını gelecek nesillere taşımak adına yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Özer, konuşmasında, Bakanlığın ’Kültür Yolu Festivali’ne 2024 yılında Bursa’yı da aldığını hatırlatarak, 1-9 Haziran tarihleri arasında Bursa’da Kültür Yolu Festivali yapılacağını sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda, kent arşivinin nasıl kullanılabileceği hakkında teknik bilgiler verildi.