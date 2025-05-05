Gram altın 4088,96 TL’den alınıp 4137,13 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 3737,24 TL olurken, satış fiyatı 3933,09 TL’ye kadar çıktı. Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre 14 ayar altın da değer kazandı; alış fiyatı 2241,07 TL, satış fiyatı ise 3180,80 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 6698 TL’den alınıp 6748 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının fiyatı ise biraz daha düşük; alışta 6616 TL, satışta ise 6678 TL. Yarım altının alış fiyatı 13.396 TL, satış fiyatı 13.497 TL olarak kaydedildi. Tam altın ise 26.709 TL’den alınıyor, 26.869 TL’den satılıyor.