Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) düzenlediği 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2022' sonuçlarına göre, Tofaş, Oyak Renault ve Uludağ Elektrik, net satışlara göre ilk üçte yer aldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının, zorlu ticaret koşullarına rağmen Türkiye'nin kalkınma hedeflerine yönelik kararlı bir çaba içinde olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonla mücadelede kararlılık ve finansal istikrar sayesinde daha büyük başarılara ulaşacağız" ifadesini kullandı.

'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması - 2022', 250 büyük firmanın net satışlarının yüzde 116 artarak 664,7 milyar TL'ye ulaştığını gösterdi. Üretimden satışlar yüzde 112 artarken, katma değer yüzde 86 artışla 104 milyar TL'ye çıktı. İhracat performansında yüzde 8,2'lik artışla 13,5 milyar doları aşan firmalar, 170 bin kişiye istihdam sağladı.

Sektörel olarak otomotiv yan sanayi 59 firma ile öne çıkarken, net satışlarda Tofaş, Oyak Renault ve Uludağ Elektrik zirveyi paylaştı. Firma sayısındaki artış ve FAVÖK büyüklüğündeki yükseliş, Bursa'nın ekonomik gücünü gösteriyor.

Başkan Burkay, "Olağanüstü koşullara rağmen firmalarımız üretimden vazgeçmeden, inanç ve azimle çalışarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağladı. Bu başarılarıyla takdiri hak eden tüm firmalarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Zirvede Tofaş var

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'na göre, sektörel dağılımda otomotiv yan sanayi lider konumda bulunuyor. Toplam 59 firma ile temsil edilen otomotiv yan sanayi, listedeki firmalar arasında önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu firmaların net satışlara olan katkısı, toplamda 107,1 milyar TL'yi bulmaktadır. Sıralamada ikinci sıradaki sektör ise 40 firma ile tekstil sektörüdür, net satışları 50,4 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Gıda, tarım ve hayvancılık sektörü ise 26 firma ile temsil edilmiş, net satışları ise 63,8 milyar TL olmuştur.

Araştırmanın net satışlarına göre zirvede yer alan firma, 71,9 milyar TL'lik net satış rakamıyla Tofaş olarak belirlenmiştir. Oyak Renault ise 62,6 milyar TL'lik net satışıyla ikinci sırada bulunmaktadır. Üçüncü sıradaki firma ise 40,9 milyar TL'lik net satışıyla Uludağ Elektrik'tir. Borçelik, TGS, Bosch, Sütaş, Sarten Ambalaj, Asil Çelik ve Bamesa Çelik ise sırasıyla bu lider firmaları takip etmektedir. Bu sonuçlar, Bursa'nın ekonomik dinamizminde otomotiv sektörünün belirleyici bir rol oynadığını ve önde gelen firmaların büyük bir katkı sağladığını göstermektedir.