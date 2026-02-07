Osman Gazi'nin oğlu ve Orhan Gazi'nin kardeşi Alaaddin Bey tarafından 1326 yılında yaptırılan ve Bursa'da Osmanlıların ilk camisi olarak kabul edilen Alaüddin Paşa Camii'nin haziresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek tekrar gün yüzüne çıkarılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için kent genelindeki hazire ve tarihi kabirlerin bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'nın Fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Hisar bölgesinde inşa edilen ve Osmanlı'nın ilk camisi olma özelliğini taşıyan Alaüddin Paşa Camii'nin haziresindeki tarihi mezar taşları günümüze kazandırılıyor.

Gizli hazine ortaya çıkarıldı

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan işlemlerle, yıllar içinde doğal etkenler ve çevresel şartlar nedeniyle görünmez hale gelen mezar taşları uzman ekipler tarafından titizlikle ortaya çıkarılıyor. Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının bulunduğu alanın bakım ve onarımları, mezarların özgün yapısına sadık kalınarak gerçekleştiriliyor. Mezar taşlarındaki kitabeler ve süslemeler ise detaylı şekilde kayıt altına alınıyor. Alaüddin Paşa Camii haziresinin özgün dokusu korunarak, ziyaretçiler için daha nitelikli ve bilinçli bir ziyaret alanı oluşturulması hedefleniyor.

'Hazireyi olduğu gibi ortaya çıkardık'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Alaüddin Paşa Camii'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Günümüzden tam 700 yıl önce Bursa'nın fethinin ardından inşa edilen caminin Bursa tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Gerçekleştirdiğimiz uygulamayla hazireyi olduğu gibi ortaya çıkardık. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttü. Alanda dönemin önemli insanlarının mezarları da bulunuyor. Hem büyüklerin hem de çocukların mezarları var. Bu kıymetli mezar taşları caminin haziresinde yeniden gün yüzüne çıkarıldı' dedi.

'bu eserlere sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu'

Hazirede ortaya çıkarılan mezarların hem korunacağını hem de gelecek kuşaklara aktarılacağını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, 'Bu tür değerlerimiz çocuklarımıza anlatacağız. Hikâyesini oluşturarak gelen misafirlerimizle paylaşacağız. Bu eserlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur' diye konuştu.

Alaaddin Mahalle Muhtarı Emine Aytekin, Osmangazi Mahalle Muhtarı Abdullah Aksoy ve Alacahırka Mahalle Muhtarı Cevdet Kurtuluş ise, tarihin yeniden ayağa kaldırmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek emeklerin dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.