Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü ile Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından kente dair hafızanın gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan 'Bir Kent, Bin Hatıra: Bursa'nın Gençlik Hafızası' buluşma serisinin son durağı Osmangazi ilçesi oldu. Kentin dört bir yanından gelerek saha çalışmasına katılan gençler, çocukluk hâtıralardan ve günlük gözlemlerinden yola çıkarak Bursa'nın sosyal, kültürel ve mekânsal dönüşümünü ele aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, gençler geçmişle bugün arasında kurdukları bağları paylaşarak kentin değişen yüzüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle kültürünün zamanla dönüşümü, kamusal alanların kullanımı, sosyal yaşamın değişen dinamikleri ve kent kimliğinin korunmasına yönelik düşüncelerini de dile getiren gençler, şehirlerle kurulan bağ üzerine fikir alışverişinde bulundu. Proje sayesinde verimli bir gün geçirdiklerini söyleyen gençler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti.