Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemeye, sürdürülebilir üretimi güçlendirmeye ve yerel değerleri geleceğe taşımaya devam ediyor. 9 Aralık’ta düzenlenecek ‘Bursa Tarım Şenliği’ ile yerel tarım ve gıda ürünleri tanıtılacak.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması için her alanda çiftçiyi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kente özgü ürünlerin vitrine çıkarılacağı önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Toprak Ana Günü’ temasıyla 9 Aralık Salı günü Gökdere Millet Bahçesi-BUTATEM’de ‘Bursa Tarım Şenliği’ düzenleniyor.

Zeytinden, Sorgun peynirine, Aspir yağından çörekotu yağına

‘Yerelde Üret, Yöreseli Koru’ sloganıyla hazırlanan şenlikte, tarımsal fotoğraf sergileri, kooperatif stantları, farkındalık programları ve atölyelerle üretimin değeri paylaşılacak. Bursa’nın tarım mirasını korumaya yönelik çalışmaların ve bilinçlendirme faaliyetlerinin de yer alacağı şenlikte, Bursa’ya özgü birçok ürünün hikayesi atölye ve söyleşilerde anlatılacak. Zeytinyağı sabunu yapımından zeytin kurma tekniklerine, ata mirası ekmeğin yolculuğundan zeytine, Uludağ yamaçlarında üretilen sorgun peynirinden çörekotu yağı ve aspir yağına kadar birçok ürün ziyaretçilere sunulacak.

Şenliğe katılımı kolaylaştırmak amacıyla Gökdere Metro İstasyonu, Kent Meydanı, Heykel PTT önü ve Büyükşehir Belediyesi Ana Bina güzergâhlarından Gökdere Millet Bahçesi’ne ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek.

"Tüm halkımızı şenliğimize davet ediyorum"

Dünyanın ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bunun da gıdaya erişimi daha kıymetli hale getirdiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toprağı için mücadele eden tüm çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Bursa’nın yöresel ürünlerine sahip çıkmaya ve daha tanınır hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Bursamızın bereketli toprakları ve çalışkan çiftçileri, bu kentin can damarıdır. Üretim varsa, bereket vardır. Bereket varsa, huzur ve refah vardır. Bu kapsamda ‘Bursa Tarım Şenliği’ düzenleyerek Bursa’nın toprağından, suyundan, havasından üretilen tarım ürünlerinin yerel özellikli gıdalara dönüşme serüvenlerini anlatacağız. Tüm halkımızı 9 Aralık Salı günü şenliğimize davet ediyorum" dedi.