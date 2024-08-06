Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  tarafından yapılan açıklamaya göre 7-8-9-10 Ağustos tarihleri arasında Bursa'da yapılacak  olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektriklerin kesileceği belirtildi.

İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler: 

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 103149

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 103239

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 103300

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 103341

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 104913

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 104953

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105015

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105518

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105538

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105701

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105720

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105744

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105759

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105817

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105851

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105909

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 105934

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 110000

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 110020

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 110035

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 110104

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 110121

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 110145

Ekran Görüntüsü 2024 08 06 110213

Muhabir: İbrahim Uslu