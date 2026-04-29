İnegöl Belediyesi, Botanik Park’ta şehir için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalara başladı. Yeni nikah ve etkinlik salonlarının da yer aldığı proje için ilk kazma vuruldu. Şehrin hem sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunacak hem de modern ve doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak yeni proje, vatandaşlarda da heyecan uyandırdı. Kentin gözde alanlarından biri olan Botanik Parkta kapsamlı bir dönüşümü beraberinde getirecek projenin başladığını, Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesaplarından “Botanik Park’ta özel günlerinize değer katacak İnegöl Belediyesi nikah ve etkinlik salonlarını projemize başladık” diyerek duyurdu.

PROJEDE NELER YER ALIYOR?

İhale süreci tamamlanarak ilk kazmanın vurulduğu ve iş makinelerinin çalışmaya başladığı projenin detayları da belli oldu. Bu proje ile Botanik Park, İnegöl’de vatandaşların özel günlerine ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapacak şekilde yeniden şekillenecek. Modern mimarisi ve ferah tasarımıyla dikkat çeken alanda farklı kapasitelere sahip çok sayıda mekân yer alacak. Doğayla iç içe konseptiyle dikkat çeken proje kapsamında, farklı kapasitelere sahip nikah salonları yer alacak. 100, 200 ve 750 kişilik olarak tasarlanan salonlar, her ölçekte organizasyona uygun şekilde planlandı. Bunun yanı sıra projede özel toplantı salonu, cam etkinlik salonu ve açık nikah alanı da bulunacak.

SOSYAL ALANLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal alanlarıyla da öne çıkan projede bir gastro kafe yer alırken, misafirlerin ulaşım sorunu yaşamaması adına 317 araç kapasiteli otopark da hizmet verecek. Modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çeken tesis, İnegöl’de sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri olmaya aday. Yapım süreci 14 ay olarak planlanan projenin 2027 yılı yaz dönemine kadar bitirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların en özel anlarını daha konforlu ve estetik bir ortamda yaşayabilecekleri bir alan kazanılmış olacak.