Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi devlerinde içerisinde yer aldığı 138 profesyonel kulüp arasında maç başına en az gol yiyen takım 0,28’lik oranla Yeşil Beyazlılar oldu.
TFF Süper Ligde mücadele eden 19, TFF 1. Ligde mücadele eden 20, TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grupta mücadele eden toplamda 36 ve TFF 1-2-3 ve 3 ve 4. Gruplarda mücadele eden 64 profesyonel kulüp arasında kalesinde en az gol yiyen takımlar sıralaması değişti.
Ligin başından bu yana en az gol yiyen takım listesinde her zaman ilk sırada yer alan Bursaspor 14. hafta sonunda bu alanda ki başarısını sürdürmeyi başardı. Geride kalan 14 hafta sonunda rakip fileleri 34 kez havalandıran Yeşil Beyazlılar, maç başına 2,71 gol ortalaması yakalayarak tüm liglerde en fazla gol atan Süper Lig devi Galatasaray’la ilk sırada yer alıyor. Maç başına yenilen gol ortalamasında ise en az gol yiyen takım Bursaspor oldu. Bursaspor maç başına 0,28 gol yeme oranıyla en başarılı takım olurken, Yeşil Beyazlıları maç başına 0,35 gol yeme oranıyla 3. grup takımlarından Aliağa FK izledi.
Tüm profesyonel liglerde en az gol yiyen takımlar sıralaması ile Süper Lig devlerinin sıralaması ise şu şekilde oluştu.
MAÇ BAŞINA HANGİ TAKIM KAÇ GOL YEDİ? (İLK 1O TAKIM)
Bursaspor (3. Lig 1. Grup) : 0,28 gol
Aliağa FK (3. Lig 3. Grup) : 0,35 gol
Sarıyerspor (2. Lig Beyaz Grup): 0,40 gol
Mardin1969 (3. Lig 4. Grup) : 0,50 gol
Mazıdağı Fosfat: (3. Lig 2. Grup) : 0,50 gol
Zonguldak Kömürspor (3. Lig 4. Grup) : 0,57 gol
1984 Muşspor : (3. 1. Grup ) : 0,57 gol
52 Orduspor (3. Lig 3. Grup) : 0,57 gol
Kahramanmaraş İstiklal ( 3. Lig 4. Grup) : 0,64 gol
Menemen FK (2. Lig Kırmızı Grup) : 0,66 gol
SÜPER LİG DEVLERİ MAÇ BAŞINA KAÇ GOL YEDİ?
Fenerbahçe (Süper Lig) : 0,92 gol
Galatasaray (Süper Lig) : 1.07 gol
Beşiktaş (Süper Lig) : 1,07 gol
Trabzonspor (Süper Lig) : 1,28 gol
BURSA TAKIMLARI MAÇ BAŞINA KAÇ GOL YEDİ?
Bursaspor (3. Lig 1. Grup) : 0,28 gol
Nilüfer Belediye Fk. (3. Lig 4. Grup) : 0,92 gol
İnegöl Kafkasspor (3. Lig 2. Grup) : 1,00 gol
İnegölspor (2. Lig Beyaz Grup) : 1,13 gol
1923 Mustafa Kemalpaşa: (3. Lig 3. Grup) : 1,35 gol