Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi devlerinde içerisinde yer aldığı 138 profesyonel kulüp arasında maç başına en az gol yiyen takım 0,28’lik oranla Yeşil Beyazlılar oldu.

TFF Süper Ligde mücadele eden 19, TFF 1. Ligde mücadele eden 20, TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grupta mücadele eden toplamda 36 ve TFF 1-2-3 ve 3 ve 4. Gruplarda mücadele eden 64 profesyonel kulüp arasında kalesinde en az gol yiyen takımlar sıralaması değişti.

Ligin başından bu yana en az gol yiyen takım listesinde her zaman ilk sırada yer alan Bursaspor 14. hafta sonunda bu alanda ki başarısını sürdürmeyi başardı. Geride kalan 14 hafta sonunda rakip fileleri 34 kez havalandıran Yeşil Beyazlılar, maç başına 2,71 gol ortalaması yakalayarak tüm liglerde en fazla gol atan Süper Lig devi Galatasaray’la ilk sırada yer alıyor. Maç başına yenilen gol ortalamasında ise en az gol yiyen takım Bursaspor oldu. Bursaspor maç başına 0,28 gol yeme oranıyla en başarılı takım olurken, Yeşil Beyazlıları maç başına 0,35 gol yeme oranıyla 3. grup takımlarından Aliağa FK izledi.

Tüm profesyonel liglerde en az gol yiyen takımlar sıralaması ile Süper Lig devlerinin sıralaması ise şu şekilde oluştu.

MAÇ BAŞINA HANGİ TAKIM KAÇ GOL YEDİ? (İLK 1O TAKIM)

Bursaspor (3. Lig 1. Grup) : 0,28 gol

Aliağa FK (3. Lig 3. Grup) : 0,35 gol

Sarıyerspor (2. Lig Beyaz Grup): 0,40 gol

Mardin1969 (3. Lig 4. Grup) : 0,50 gol

Mazıdağı Fosfat: (3. Lig 2. Grup) : 0,50 gol

Zonguldak Kömürspor (3. Lig 4. Grup) : 0,57 gol

1984 Muşspor : (3. 1. Grup ) : 0,57 gol

52 Orduspor (3. Lig 3. Grup) : 0,57 gol

Kahramanmaraş İstiklal ( 3. Lig 4. Grup) : 0,64 gol

Menemen FK (2. Lig Kırmızı Grup) : 0,66 gol

SÜPER LİG DEVLERİ MAÇ BAŞINA KAÇ GOL YEDİ?

Fenerbahçe (Süper Lig) : 0,92 gol

Galatasaray (Süper Lig) : 1.07 gol

Beşiktaş (Süper Lig) : 1,07 gol

Trabzonspor (Süper Lig) : 1,28 gol

BURSA TAKIMLARI MAÇ BAŞINA KAÇ GOL YEDİ?

Bursaspor (3. Lig 1. Grup) : 0,28 gol

Nilüfer Belediye Fk. (3. Lig 4. Grup) : 0,92 gol

İnegöl Kafkasspor (3. Lig 2. Grup) : 1,00 gol

İnegölspor (2. Lig Beyaz Grup) : 1,13 gol

1923 Mustafa Kemalpaşa: (3. Lig 3. Grup) : 1,35 gol