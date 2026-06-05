Baleno Orman Ürünlerinde gerçekleştirilen buluşmada, kitabı Dernek Başkanı Recep Küpçüoğlu ve yönetim kurulu üyelerine takdim eden Şimşek, eserin geçmişte yaşanan acıların ve fedakârlıkların gelecek nesillere aktarılması amacıyla kaleme alındığını ifade etti.

Kitabı camia adına kabul eden Başkan Recep Küpçüoğlu ise duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek, “Atalarımızın yaşadığı zorlukları unutturmamak ve bu değerli mirası gelecek kuşaklara aktarmak adına kalıcı bir eser ortaya koyan Lütfi Şimşek’e teşekkür ediyoruz” dedi.

İnegöl Kafkas Folklör ve Kültür Derneği yetkilileri, önümüzdeki süreçte “Gülce Hatun” romanının tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını bildirdi. Ayrıca eserin Gürcistan’da Gürcü diline çevrilerek arşivlerde yer alması ve Kafkas göçmeni vatandaşlara ulaştırılması için ortak çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.