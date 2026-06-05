İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Salih Ö.(32)'nün izini sürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda firari hükümlünün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Salih Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.