Bursaspor’un iki genç ismi Ahmet Hakan Atış ve Ahmet Berke Ay, profesyonel sözleşmeye imza attı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapısında yetişen Ahmet Hakan Atış ile Ahmet Berke Ay profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, Gençlik Geliştirme Kurulu üyemiz Ümit Kepir, futbolcularımız Ahmet Berke Ay ve Ahmet Hakan Atış ile aileleri katıldı. Kendi yaş kategorilerinde milli formayı gururla temsil eden Ahmet Berke Ay ve Ahmet Hakan Atış’a yeşil-beyazlı forma altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz” denildi.

Kaynak: İHA