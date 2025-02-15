Ligin 19. Haftasında Zorlu Muş 1984 karşısında 1 puan alan Yeşil Beyazlılar haftayı 47 puanla tamamlamıştı.

Bu güne kadar ligde 14 galibiyet ve 5 beraberlik alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 39 kez sarsarken kalesinde ise sadece 6 gol görmüştü.

BURSASPOR’UN İÇ SAHA PERFORMANSI

Yeşil beyazlılar 2024-2025 sezonunda şu ana kadar kendi evinde 10 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu maçlarda 20 gol atma başarısı gösteren Bursaspor kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Ortalama 40 bin seyircinin desteğini alan Yeşil Beyazlılar, Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oldukça başarılı bir performans ortaya koydu.

Bursaspor grupta üst sıralarda yer alan rakiplere karşı ise sonuç üstünlüğü kurma da ise başarısız oldu. Play-off hattında yer alan Karşıyaka, Muş1984 ve Silifke Belediyespor ile sahasında berabere kaldı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SK NASIL BİR EKİP?

3. Lig 1. Grubun en dikkat çeken ekiplerinden biri olan Anadalu Üniversitesi SK, ilk 5 haftada sadece 3 puan alarak kötü bir başlangıç yaptı. Daha sonra toparlanan ekip hızlıca grupta üst sıralara yükselerek “yarışta bende varım” dedi.

Grupta şu ana kadar oynanan 19 maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik alan ekip 5 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 15 gol gördü. Konuk ekip topladığı 30 puanla grupta 6. sırada yer alıyor.

7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Son 7 maçında rakiplerine boyun eğmeyen ekip, 2. yarının en çok puan toplayan takımları arasında yer alıyor.

Ligde şu ana kadar deplasmanda 9 maça çıkan ekip, bu maçların 5’ini kazanmasını bilirken, 1 maçta ise berabere kaldı. 3 maçı kaybeden Anadolu Üniversitesi SK, deplasman maçlarında sadece 5 gol yedi. Buna karşı rakip filelere 14 gol atan ekip, bu istatistiği ile dikkat çekiyor.

BURSASPOR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SK MAÇI NE ZAMAN ? NEREDE CANLI YAYINLANACAK?

Nesine 3. Lig 1. Grup 20. Hafta mücadelesinde Bursaspor-Anadolu Üniversitesi SK arasında ki mücadele 16 Şubat Pazar günü saat 14.00’de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç AS TV’den canlı yayınlanacak.