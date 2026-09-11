

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kombine sahibi taraftarlara tanınan 5 farklı T.C. Kimlik Numarasına maçlık bilet transferi uygulamasının süresinin yoğun talep üzerine uzatıldığı belirtildi. 31 Ağustos'ta sona eren başvuru süresinin 12 Eylül saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedildi. Uygulamayla, iç saha karşılaşmalarında maça gelemeyecek kombine sahiplerinin koltuklarının değerlendirilmesi ve tribün doluluğunun artırılması hedefleniyor.

Kulüp ayrıca, iç saha maçlarının oynanacağı tarihten 5 gün önce "kulübe devret" özelliğinin aktif hale getirileceğini bildirdi. Kulübe devredilen biletlerin ise her maçtan bir gün önce saat 10.00'da yalnızca Passo sistemi üzerinden yeniden satışa sunulacağı ifade edildi.



Erokspor maçı biletleri yarın satışta

Bursaspor'un Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet satış takvimi de açıklandı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda pazar günü oynanacak mücadelenin biletleri, yarın saat 10.00 itibarıyla genel satışa sunulacak.

Biletlerin yalnızca passo.com.tr internet sitesi ile Passo Mobil uygulaması üzerinden satışa çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA