Süper lige çıkma mücadelesi veren 2 takım karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans gösteren Bursaspor ve Batman Petrolspor liderlik için kritik bir 90 dakika oynayacaklar.

Bursaspor 7 maçta rakip filelere 14 gol atıp, kalesinde 6 gol görürken, ev sahibi ekip ise attığı 14 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.

GOLCÜLERİN PERFORMANSI

Bursaspor’da 7 maçta 9 gol atma başarısı gösteren Kelechi İheanacho takımın en skorer ismi olurken, Batman Petrol’de ise 3’er gol atma başarısı gösteren Polat Yaldır ve Pedrinho öne çıkan isimler oldu.

BURSASPOR DEPLASMANDA, BATMAN PETROL İSE SAHASINDA İYİ

Ligde geride kalan 7 hafta sonunda Bursaspor deplasman maçlarında daha fazla puan toplarken, Batman Petrol’de evinde daha başarılı bir grafik orta sundu.

Bursaspor deplasmanda oynadığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Bu 4 maçta 7 gol atan yeşil beyazlılar kalesinde ise 4 gol gördü.

Batman Petrol ise kendi sahasında oynadığı 3 lig maçının tamamını kazanmasını bildi. Evinde oynadığı 3 maçta 8 gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde 4 gol gördü.

BATMAN PETROL-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig 8. Haftasında Batman Petrolspor-Bursaspor arasında oynanacak olan lig maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Batman Şehir Stadyumunda oynanacak. Maç TRTSpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.