Yeşil-beyazlı ekipte sezona etkili bir başlangıç yapan Iheanacho, Trendyol 1. Lig’de forma giydiği 7 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcu, ligde görev aldığı 7 maçın tamamında gol atmayı başardı.

Iheanacho, Bodrum FK, Iğdır FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırırken, İstanbulspor ve Manisa FK maçlarında ikişer gol kaydetti. Golcü oyuncu, Esenler Erokspor karşısında da bir kez gol sevinci yaşayarak toplam gol sayısını 9’a çıkardı.

Bursaspor Kulübü, Iheanacho’nun milli takıma davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada futbolcusunu tebrik ederek Nijerya Milli Takımı formasıyla çıkacağı karşılaşmada başarılar diledi.