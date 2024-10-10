Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Uşakspor'u 1-0 yenerek tur atlayan Bursaspor’da moraller yüksek. Başkan Çelik, sosyal medya hesabından “Uşak'tan turla dönüyoruz, tebrikler çocuklar” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Başkan ayrıca, TFF 3. Lig’de bu hafta iç sahada oynayacakları Kahramanmaraşspor maçının ulusal kanalda yayınlanacağını duyurdu. Çelik, “Sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraşspor müsabakası, yaptığımız görüşmeler neticesinde A Spor tarafından yayınlanacaktır. Marka değerimizi yansıtabilmek için her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.