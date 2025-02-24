İlk ziyaretini saat 18.00’de Nesine 3. Lig 2. grup takımlarından İnegöl Kafkasspor’a yapacak olan Başkan Çelik’in, geçtiğimiz aylarda kulüp başkanlığına seçilen Sedat Yavuz ve yönetim kurulunu tebrik etmesi bekleniyor. Ziyarette 2 kulüp arasındaki dostluğun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında görüşmeler yapılması bekleniyor.

Başkan Çelik’in 2. ziyareti ise, İnegöl Bursaspor Taraftarlar Derneği'ne olacak. Saat 20.00’de planlanan ziyarette İnegöl Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanlığı'na seçilen Gökhan Yalım ve yeni Yönetim Kurulunu tebrik edecek olan Başkan Enes Çelik’in, Bursaspor’a yeni kongre üyeliği başvurusu yapan yaklaşık 150 kişinin dosyasını da teslim alacağı öğrenildi.

Ziyarette derneğin çalışmaları ve projelerinin de detaylıca görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT