Yeni teknik direktör ve yenilenmiş kadrosuyla yeni sezona hazırlanan İnegöl Kafkasspor,'un Afyon kampı başlıyor.
İnegöl'de kondisyon yüklemesi yapan ekip, ilk etap çalışmalarının ardından hazırlık maçları yapmaya başladı.

07E2Cc1C 4C8F 4E68 8B75 F9824Fe9455CYarın Afyon'a giderek sezon öncesi birlik ve takımdaşlık ruhunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışacak ekip 4 hazırlık maçı yapacak.

B1Ee2145 7979 4C3D 9987 75783C5A36C0İnegöl ekibi 21 Ağustos'ta Kartal Bulvarspor, 22 Ağustos'ta Kütahyaspor, 24 Ağustos'ta Fethiyespor ve 26 Ağustos'ta Serikspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Naci Seçkin