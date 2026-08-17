Yeni teknik direktör ve yenilenmiş kadrosuyla yeni sezona hazırlanan İnegöl Kafkasspor,'un Afyon kampı başlıyor.

İnegöl'de kondisyon yüklemesi yapan ekip, ilk etap çalışmalarının ardından hazırlık maçları yapmaya başladı.

Yarın Afyon'a giderek sezon öncesi birlik ve takımdaşlık ruhunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışacak ekip 4 hazırlık maçı yapacak.

İnegöl ekibi 21 Ağustos'ta Kartal Bulvarspor, 22 Ağustos'ta Kütahyaspor, 24 Ağustos'ta Fethiyespor ve 26 Ağustos'ta Serikspor ile karşılaşacak.