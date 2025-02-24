Başkan Alper Taban’ın halk ekmeğiyle ilgili müjdesini verdiği proje, bugün itibariyle İnegöl halkıyla buluşmuş oldu. İnegöl Belediyesi Halk Ekmeği, başlangıçta 22 farklı noktada, günlük 2 bin adet olarak, 10 TL fiyatla satışa sunulacak.

240 GRAM HALK EKMEK 10 TL

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Daha önce vatandaşlarımıza halk ekmek konusunda çalışmalarımız olduğunu, kısa sürede nihayete ereceğini ifade etmiştik. Bugün itibariyle İnegöl Belediyesi Halk Ekmeği satış noktalarında vatandaşlarımıza ve sofralara ulaşmaya başladı. Amacımızın fırıncı esnafıyla rekabet etmek olmadığını ifade etmek istiyorum. İnegöl Belediyesi olarak dar gelirli ailelerimize katkı sunmak adına 240 gram ekmeği 10 TL ücretle satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

22 SATIŞ NOKTASI BULUNUYOR

Başlangıç olarak günlük 2 bin adet üretim kapasitesiyle halk ekmek üretiminin başladığını belirten Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi halk ekmeği farklı mahallelerimizde 22 ayrı noktada satışa sunuldu. İnegöl Yerel Esnaf Platformu (İYEP) üyesi işyerlerimiz ekmek satış noktası oldu. Ancak zamanla hem ekmek üretimimiz artacak ve çeşitlenecek hem de satış noktalarımız talebe göre artacak. Şu an 11 ayrı mahallemizde 22 satış noktası bulunuyor” dedi.