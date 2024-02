Bursaspor Başkanı Sinan Bür, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Başkan Bür, “Kulüp olarak düştükçe, şehir olarak da sıkıntılar yaşıyoruz. Bu ortamdan bir an önce uzaklaşmalıyız. Bursaspor önce ayağa kalkacak, sonra koşacak” dedi.

Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Genel Sekreter Erkan Öncel ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oral basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Sinan Bür, “Bildiğiniz gibi, 20 Ocak tarihinde kongre üyelerinin gösterdiği teveccühle birlikte göreve geldik. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına bu onurlu göreve getirilmemiz nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Kongre öncesi ve esnasında belirlediğimiz sloganımız dirilişti, buradaki amacımız kentin en önemli markasını yeniden hatırlatmak ve Bursaspor algısını pozitif yönde değiştirerek şehirde sinerji oluşturmaktı. Bunu kısa zamanda aldığımız olumlu tepkilerle başardığımızı görüyoruz. Ama asıl olan bütün mücadelemiz Bursaspor kulübünün yaşamasıdır. Takımımız bugün belki 2. Ligde kalma mücadelesi veriyor olabilir ama bizler umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik" diye konuştu.



“Bu durumdan kurtulmak zorundayız”

Başkan Bür, açıklamalarına şöyle devam etti: “Önemli olan kulübümüzü yaşatmak bu tarihi çınara tekrar hayat vermek ve gerçek yerine döndürmektir. Bizler bunun için buradayız ve ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Göreve gelmeden önce kulübün içinde yaşanan olaylar nedeniyle camia olarak ümitsizliğe kapılmıştık. Hem maddi hem manevi kayıplar yaşadık. Şimdi ise kulübümüzü yaşatmak için buradayız. Ancak bu sadece bizim çabalarımızla olmaz! Artık şehrimizin bir karar verip kulübüne sahip çıkması gerekiyor. Bursaspor, şehrimizin en büyük ve en önemli markasıdır. Kulüp olarak düştükçe, şehir olarak da sıkıntılar yaşıyoruz. Bu ortamdan bir an önce uzaklaşmalıyız. Bursaspor önce ayağa kalkacak, sonra koşacak. Saha içinde istediğimiz neticeleri bir türlü elde edemememize rağmen, teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Eksiklerimizin geri dönmesiyle daha güçlü bir Bursaspor izletmeyi planlıyoruz. Aldığımız saha sonuçları ve -3 puan cezasıyla istemediğimiz bir yerdeyiz. Bu durumdan kurtulmak zorundayız.”





“Maalesef rakamlar yetersiz”

“Zaman içinde şartlar nasıl gelişir ne olur bugün için kestirmek zor ama her koşulda bütün plan ve programımız hazır yeri gelince onları da devreye sokacağız” diyen Başkan Sinan Bür, “Bugün burada toplanmamız amacı ‘diriliş' kampanyamızı daha çok kitlelere duyurmak içindir. Ama bugüne kadar bizlere inanan güvenen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bursaspor hepimizin ortak değeridir. Bu süreçte siyasilerden, Bursalı iş insanlarından ve taraftarlardan destek istedik. Sağ olsunlar bize güveniyorlar. Yardımlarının doğru yerde kullanılacağı konusunda hemfikirler. Şu ana kadar günlük harcamaları karşılayacak kadar destek aldık. Bunu üzülerek söylüyorum maalesef rakamlar yetersiz. ‘Diriliş’ kampanyamıza destek veren kişilere manevi değeri yüksek bir belge hazırlıyoruz. Ayrıca, yayınladığımız maçlara reklam veren firmalara da her mecrada teşekkür ediyoruz. Bu detaylar küçük gibi görünebilir, ancak bu tür adımlar kulüp ile camia arasındaki bağı güçlendirecek ve kaybedilen güveni geri getirecektir” ifadelerini kullandı.



“Bu yalnızca bir duraklama”

Sinan Bür son olarak, “Eski günleri, 2010 yılında şampiyonluk sevinçlerini, İnter Toto ve Türkiye Kupası maçlarını, dolu stadyumları hatırlayın. O dönemde kalabalık tribünler, coşkulu taraftarlar ve yaşanan sayısız zaferler. Şimdi ise takımımız 2. Lig'de mücadele ediyor ve tribünlerde o eski coşku ve kalabalık yok. Bir zamanlar dolup taşan stadyumlar şimdi yankısız. Ancak bu, yalnızca bir duraklama! Bursaspor, Büyük camiasıyla, her şeyini feda etmeye, koşulsuz destek vermeye hazır taraftarıyla, tekrar zirveye çıkacak. Bu, bir dirilişin başlangıcıdır” şeklinde konuştu.



“Bursaspor’un aylık 8-10 milyon TL gideri var”

Bursaspor Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oral ise, “Bursaspor Kulübü’nü yaşatmak için buradayız. Biz bu kadar boş olduğunu bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Biz bu zorlukları aşabileceğimize inandığımız için bu görevi devraldık. Yönetim olarak görevlerimizi paylaştık. İnanılmaz çalışıyoruz. Kulüp için 7/24 nöbetteyiz. İdari ve ekonomik yapılanması hala Süper Lig takımı şeklinde devam ediyor. 80 civarında personelimiz çalışıyor. 34 de profesyonel futbolcu var. 8-10 milyon TL aylık gideri var kulübün. Biz Bursaspor Kulübü’nün sürdürebilirliğini devam ettirmek istiyoruz. Belediyeden, tesislerde yaşanabilirliği sürdürmek için katkı alıyoruz. Yönetici olarak da az bir şekilde katkı verebildik. Dışarından da katkı aldık. Toplam 3,5 milyon TL civarında yönetici katkısı ve bağış aldık. 2,5 milyon TL civarında da personel ödemesi yaptık. Elektrik ve doğalgaz var ödememiz gerekenler Biz yönetime eksi 20 milyon TL bakiye ile başladık. Bir hafta içinde 3,5 milyon TL katkı sağlayarak personele ve futbolculara dağıttık” dedi.



“Bursaspor için büyük ayıptır”

Sinan Oral şöyle devam etti: “Gelir kalemlerimiz belli. Önceliğimiz de bağışlar. Store'dan ve bilet satışlarından gelir kapımız var. Ama 2 bin kişiye oynayan bir takım haline geldik. Bu yüzden tüm taraftarımızın tribünlere bekliyoruz. Vergi, elektrik, doğalgaz gibi sabit gelirler var. 3,5 milyon TL gibi bir paraya tekabül ediyor. Ama önceliğimiz sporcu ödemeleri, personel ödemeleri, vergi, elektrik ve doğalgazdır. Bir elektrik kesintisi, bir doğalgaz kesintisi Bursaspor için büyük ayıptır. Özlüce ve Vakıfköy’deki sürdürebilir yaşam giderlerini Büyükşehir Belediyesi gideriyor. Bu organizasyondaki en masum kişiler de futbolculardır. Onlara çok emek verildi. Biz de onlardan bu karşılığı almayı istiyoruz. Bursaspor, Bursa’nın markasıdır. Bursa’nın yüz akıdır. Bunu düşürmemiz gerekiyor.”



“Bursaspor’dan herkes 2. şampiyonluk bekliyordu”

Bursaspor Genel Sekreter Erkan Öncel de şunları söyledi: “Bursaspor’un yalnız olmadığını biliyoruz. Sinan Başkanımızın bu görevi kabul etmesini sağladık ve Bursa’dan hak ettiği karşılığı da aldı. 20 Ocak’taki kongre öncesinde de sürecinde de Sinan Başkanımızın ‘diriliş’ sloganıyla yola çıkarak bu kenti tekrar havaya sokmak istedik ve kulübü yaşatmak istedik. Geçmişi başarılarla dolu, muhteşem bir maziye sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Yaşama unsurlarından en önemlisi de Vakıfköy’dür. Orası ayakta durduğu sürece Bursaspor her zaman yaşar. 2009-2010 sezonundan sonra Bursaspor inanılmaz bir başarıya ulaşmıştır. Atatürk Stadı’nda Şampiyonlar Ligi müziği çalarken, herkes ikinci şampiyonluğu beklemeye başlamıştı. Ancak tam tersi aşağıya doğru inanılmaz bir ivme yakaladı.”



“Bursaspor sürekli isteyen taraf olmuş”

Erkan Öncel, sözlerine şöyle devam etti: “Celal Sönmez’le bir araya geldik. Celal bey, Bursaspor’un her noktasıyla bilgisi vardı. Ben çok şaşırdım ve gurur duydum. Bu kent için Bursaspor çok değerli olduğunu bir kez daha gördük. Bursaspor maalesef şu anda geldiği nokta hepimizi üzüyor. Bir çıkış aranıyor. Bu kulübü yaşatmak için ant içtik. Kulübü, TFF 2. Lig’de tutmak bile büyük başarı. Ama tutamasak da bizim tüm plan programımız hazır. Bursaspor yıllarca Bursa kentini tüketmiş ve bıktırmış. Sürekli isteyen taraftar olmuş. Artık Bursaspor sürekli isteyen olmasın, veren de olsun istedik. Futbol büyük bir endüstri. Sadece bağış isteyerek bıktırmak yerine, bu sistemi alışveriş haline dönüştürmek istedik. 7 maçlık da bir kombine yapıyoruz. Herkesi maça davet ediyoruz. STK’ların büyük talepleri var. Bu alışverişi taraftar boyutundan da baktığımızda da mutlu etmek istiyoruz.”



“7 maçlık kombine bilet çıkartıyoruz”

7 maçlık kombine bilet müjdesi veren Erkan Önce, “Herkesi mutlu etmek ve aidiyet duygusunun üst düzeye çıkmasını istiyoruz. Kombine dışında da bir kart planlıyoruz. ‘Bursaspor Diriliş Kartı’ olarak. Kombine alan taraftarlarımıza bu kartı vereceğiz ve anlaşmalı marketlerde, mağazalardan indirimli ürünler alacak. Biz taraftarımıza vereceğiz ve öyle onlardan bir şeyler isteyeceğiz. İnanıyorum ki buna da büyük bir destek verecektir. Fiyatlar şu şekilde olacak; Güney Kale Arkası (Teksas): 300 TL, Doğu Üst (Maraton Üst): 450 TL, Doğu Alt (Maraton Alt): 550 TL, Batı Alt (Kapalı Tribün): 1500 TL, VIP Tribün: 1200 TL, 1963 Tribünü: 3000 TL olarak fiyatlandırdık. Normal satış fiyatlarından yüzde 60 gibi bir indirim sağladık. Arzu ederdik ki önümüzdeki yılın da kombinelerini dahil edebilseydik. Ama sistem bunu kabul etmiyor. Sezon başında bunu yaparız kısmetse. Tek maçlık biletler de yüzde 60’lık indirim olacak. Onlar da yarın açıklanacak” dedi.

Bu arada Bursaspor Kulübü, sezon başında 764 kombine bilet sattı.