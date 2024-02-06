MALZEME LİSTESİ: 3 yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı süt 1 su bardağı kuru meyve 1 su bardağı sıvıyağ 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 8 çorba kaşığı tepeleme un MANTOLAMAK İÇİN: 1 çorba kaşığı tereyağı 1 kase yeşil fıstık ÜZERİ İÇİN: sürülebilir çikolata HAZIRLANIŞI: Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri döküyoruz ve mikserle iyice köpürene 3-4 dakika kadar çırpıyoruz. Sütü ve sıvıyağı döküp çırpmaya devam ediyoruz. Kuru meyveyi koyuyoruz. 1 kaşık unu ve kabartma tozuyla vanilyayı beraber koyuyoruz. Bir yandan da mikserle çırpıyoruz. Geri kalan unu da ilave ediyoruz. Mikserle çırpıyoruz. Kek kalıbını oda sıcaklığında yumuşamış tereyağıyla yağlıyoruz. İçine yeşil fıstığı serpiyoruz. Her yerini fıstıkla kaplayınca artan fıstığı kek harcına katıyoruz ve son kez çırpıyoruz. Kek kalıbına kek harcını döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz. Sonra dereceyi 160'a düşürüyoruz ve 20 dakika daha pişiriyoruz. Kürdanla ya da çöp şişle pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Pişince fırından çıkarıyoruz ve kekimizi dinlendiriyoruz. Keki kalıbından servis tabağına ters çeviriyoruz. Sürülebilir çikolatayı krem şanti torbasına dolduruyoruz ve kekin üzerine sıkarak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi