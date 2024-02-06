Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Genel Sekreter Erkan Öncel ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oral basın toplantısı düzenledi. Bursaspor Genel Sekreter Erkan Öncel de şunları söyledi: “Herkesi mutlu etmek ve aidiyet duygusunun üst düzeye çıkmasını istiyoruz. Kombine dışında da bir kart planlıyoruz. ‘Bursaspor Diriliş Kartı’ olarak. Kombine alan taraftarlarımıza bu kartı vereceğiz ve anlaşmalı marketlerde, mağazalardan indirimli ürünler alacak. Biz taraftarımıza vereceğiz ve öyle onlardan bir şeyler isteyeceğiz. İnanıyorum ki buna da büyük bir destek verecektir. Fiyatlar şu şekilde olacak; Güney Kale Arkası (Teksas): 300 TL, Doğu Üst (Maraton Üst): 450 TL, Doğu Alt (Maraton Alt): 550 TL, Batı Alt (Kapalı Tribün): 1500 TL, VIP Tribün: 1200 TL, 1963 Tribünü: 3000 TL olarak fiyatlandırdık. Normal satış fiyatlarından yüzde 60 gibi bir indirim sağladık. Arzu ederdik ki önümüzdeki yılın da kombinelerini dahil edebilseydik. Ama sistem bunu kabul etmiyor. Sezon başında bunu yaparız kısmetse. Tek maçlık biletler de yüzde 60’lık indirim olacak. Onlar da yarın açıklanacak” dedi.

Bu arada Bursaspor Kulübü, sezon başında 764 kombine bilet sattı.

Kaynak: İHA