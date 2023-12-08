Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeşil-beyazlı yönetimin dün yaptığı basın toplantısına tepki gösterdi. Sakder, “Yönetim kurulu üyelerinin dün gerçekleştirdiği basın toplantısında oluşan görüntü, tüm Bursasporlular gibi bizleri de üzüntü ve şaşkınlık içerisinde bırakmıştır” dedi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeşil-beyazlı yönetimin dün yaptığı basın toplantısında sarf ettikleri sözler ve aldıkları kararlar sonrası açıklama yayımladı. Sakder, ‘Bursaspor Camiası ve Spor Kamuoyuna’ başlıklı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yönetim kurulu üyelerinin dün gerçekleştirdiği basın toplantısında oluşan görüntü, tüm Bursasporlular gibi bizleri de üzüntü ve şaşkınlık içerisinde bırakmıştır. Bursaspor’un imajıyla örtüşmeyen bir üslupla yapılan, Kulüp tüzüğü ve 7405 sayılı yasa ile çelişen açıklamalar spor kamuoyunun gündemini meşgul eden ’yanlış bilinenler’ ve ’bilgi kirliliği oluşturan paylaşımlar’ karşısında, bir kez daha açıklama getirmenin gerekliliği doğmuştur. Bilindiği üzere; ’7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” ile spor kulüplerinin faaliyetlerine belirli bir düzen getirilmiş, keyfi uygulamalara açık kapı bırakabilecek girişimlere de tümüyle son verilmiştir.

’Kayyum Gelir, Kulüp Kapanır’ mı? Hayır, camiamızın tüm paydaşları bu yöndeki bilgi kirliliğinden kaynaklanan yanlış ifadeleri zihinlerinden çıkarması gerekli. Yasa koyucu, 7405 Sayılı Yasa’da bir kulübün kendiliğinden sona ermesini ’Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi’ veya ’genel kurulun alacağı fesih kararı’ şartlarına bağlamıştır.

Genel Kurul, kulübü kapatmayacağı gibi; eski tüzüğümüzde ve yasaya uyumlandırılan yeni tüzüğümüzde de ’yönetim kurulunun oluşturulmasının imkansız hale gelme ihtimalleri’ mevzuat çerçevesinde ortadan kaldıran gerekli tedbirler yer almaktadır.

Yönetimin kendi içinden usulsüz Başkan seçmeye kalkması mevzuata aykırı olacağı için önlenemez sonuçlara neden olur. Sorumluluk başkanlık makamında yasa; başkan ve yönetim kurulu ile diğer organların seçilmesini belirli kurallara bağlamakla birlikte, seçimin tüzükteki şekliyle yapılabileceğini vurgular. Şayet rivayet olunduğu gibi başkanın istifası söz konusu ise yönetim kurulunun diğer üyeleri kendi içlerinden bir başkan seçemezler. Tüzük hükümleri açıktır. Bu şekilde kanunun öngördüğüne aykırı bir organ oluşumu yukarıda bahsettiğimiz nedenle söz konusu dahi edilemez. Başkan’ın görevi bırakması Bakanlığa (İl Müdürlüğü’ne) bildirim ve akabinde olağanüstü seçimli genel kurul ilanına çıkılmasıyla gerçekleşebilir. Gerek eski gerekse kanuna uyumlandırılan tüzük hükümleri, ’istifa ve genel kurul tarihi belirlenerek seçime gidilen hallerde yeni yönetim seçilene kadar kurullardaki üyelerin görevlerinin devam ettiği’ hükümlerine de yer vermektedir. Nasıl ki göreve talip olup, genel kurulda seçimle sorumluluk üstleniliyorsa; yeni organlar seçilene kadar kulüp işleyişinin devam sorumluluğu da kaçınılmaz bir vazifedir. Yeni yönetime devredene kadar, istifa eden / seçim kararı alanlar için sorumluluk reddini geçerli kılmaz. Karar alınarak ilana çıkılmasından 15 gün sonra genel kurul yapılabilmektedir. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise bundan 7 gün sonra çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul gerçekleştirilir.”

Bursaspor’da göreve gelme, başkan adayının Divan Kurulu’na müracaatı ile başlayan ve genel kurul iradesi ile sona eren bir süreçtir. Akışına bırakarak sorunların çözüme kavuşmaması gibi genel kurul kararı olmadan aday davetine çıkma gibi bir durum söz konusu olamaz. Yeni tüzükte, seçim sathına girildikten sonra; aday adayları Divan Kurulu’na dosyasını sunar ve sonrasında Üye Sicil Kurulu’nda imza yeter sayısına ulaşan üyenin adaylığın kesinleşir. Listesini de bu adaylığın kesinleşmesi akabinde teslim eder. Adayın ve organlara talip olanların yeterliliğine karar verecek olan Genel Kurul’dur. Kanun, ’zorunlu organların (Genel Kurul - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun) görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez’, hükmünü barındırır. Bursaspor’da başkan seçimi de yalnızca Genel Kurul tarafından yapılır. Yönetim Kurulu’nun Başkansız devamı olamayacağı gibi, söylene geldiği üzere yönetmeye talipli olacaklara yer tahsis ederek yetki paylaşımında bulunulması da mümkün değildir. Tüzük uyarınca herkesin bildiği gibi yeni Başkan seçilene kadar istifa da etse sorumluluk Başkan’ın ve müteselsilen tüm yöneticilerindir. Bu nedenle istifa edildiğinde genel kurul süreci başlatılması ile birlikte Kulübün işleyişinde bir aksama söz konusu olmaz

Kısa süre önce aldığımız eksi üç puan cezasına götüren süreçte, daha önce sağlanan ekonomik faydayı SGK yapılandırmasının bozulması ile kaybettiğimiz gibi; ödenememesi halinde bozulacak olan vergi yapılandırmasında ise çok daha büyük bir kayıp ve ciddi bir faiz yükü ile karşı karşıya kalınacaktır. Herkesin desteğine ihtiyaç duyulan bugünlerde; Şampiyon Bursaspor’u temsil edenlerin üslup ve açıklamaları ile kamuoyunda Kulübün imajını zedeleyici ifadelerden kaçınması, genel kurul üyesinden yöneticisine kadar tüm paydaşlarımızla Bursaspor’un ağırlığının farkında olarak hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlamamızda fayda var. İstifa edildi ise olağanüstü seçimli ilanının gereği, ortada bir istifa kararı yoksa da görevin gereklilikleri yerine getirilmelidir. Bursaspor herhangi bir kulüp değil; Süper Lig’in 6 şampiyonundan biridir ve yine belirtmek gerekir ki; Bursaspor’a destek sağlayabilecekleri motive edecek, sanayicisinden taraftarına ’tüm şehri bütünleştirecek bir yönetim anlayışına’ her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.”