Bursaspor-Diyarbekirspor maçı biletleri saat 13.00’te satışa çıkıyor. Fiyatlar 50 TL ile 300 TL arasında değişiyor.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“20 Aralık Çarşambagünü saat 14.00’de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Diyarbekirspor maçı biletleri bugün saat 13.00 itibariyle satışa çıkıyor. Bilet fiyatımız şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL

Doğu Üst Tribünü: 100 TL

Doğu Alt Tribünü: 130 TL

VIP Tribünü: 200 TL

Batı Alt Tribünü: 250 TL

1963 Tribünü: 300 TL