Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında kendi sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın hakemleri Abdülbaki Ayyıldız, Birtan Yavuz ve Tuncay Ercan oldu.

Maça Bursaspor, Deniz Aydın, Ozan İsmail Koç, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney (Taha Karataş dk. 90), Çağatay Yılmaz, Eren Tunalı (Ömer Turan Görgüç dk. 46), Emre Tepegöz (Eren Güler dk. 56), Yiğit Fidan, Yusuf Sertkaya, Hamza Baran Arıkan, Enes Solakoğulları (Berat Altındiş dk. 65) kadrosuyla çıktı. Esenler Erokspor ise Ercüment Kafkasyalı, Sertaç Çam, Kemal Tokak, Sakıb Aytaç, Sefa Narin (Emir Şenocak dk. 71), Ali Yavuz Kol (Onur Eriş dk. 46), Alper Karaman, Furkan Yaman (Abuzer Gaffar Toplu dk. 71), Serdar Cansu, Nafican Yardımcı, Maksut Taşkıran (Taygun Vurgun dk. 46) 11'i ile sahaya çıktı.

Çağatay Yılmaz'ın 27. dakikada attığı golle öne geçen Bursaspor, Yiğit Fidan'ın 34. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği kabul etmek zorunda kaldı.

Maçın sarı kartları ise Bursaspor'dan Emre Tepegöz, Ömer Turan Görgüç, Yusuf Sertkaya; Esenler Erokspor'dan ise Alper Karaman ve Sertaç Çam'a çıktı.