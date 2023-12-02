İnegöl Belediyesi, kırsal Eymir Mahallesinde Mahalle Konağının artık kullanım ömrünü tamamlaması üzerine burada bir tadilat ve bakım çalışması başlatmıştı. Köyün genç kızları da kendi aralarında toplanıp faaliyetlerde bulunabilecekleri bir alan oluşturmak için harekete geçtiler. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi’nden de Mahalle Konağının yanındaki alanda bulunan atıl vaziyetteki binanın bakım ve onarımının yapılmasını talep ettiler. Başkan Alper Taban, gençlerin talebi üzerine Eylül ayında Eymir Mahallesini ziyaret ederek hem mahalle konağındaki çalışmaları hem de Kızlar Kulübü binası olarak düşünülen atıl vaziyetteki yapıyı yerinde incelemişti. Burada yapılan inceleme sonrası Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kızlar Kulübü binasının da tadilatı için çalışma başlattı.

MAHALLE KONAĞI VE KIZLAR KULÜBÜ TÖRENLE AÇILDI

Her iki binada yapılan kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarıyla Eymir Mahallesi iki güzel yapıya kavuştu. Hem Mahalle Konağı hem de Kızlar Kulübü bölgeye uzun yıllar hizmet verecek nezih mekanlara dönüştü. Eymir Mahalle Konağı ve Kızlar Kulübü, yenilenen yüzüyle bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Açılışta kısa bir konuşma yapan Eymir Mahalle Muhtarı Nazmi Özen, “Burada çok güzel bir çalışma yapıldı. İnegöl’de ilk kez Kılar Kulübü gibi bir oluşumu köyümüzün gençleri oluşturdu. Belediyemizin çalışmalarıyla da kızlarımıza imkan sunulmuş oldu. Yapılan çalışmalar için teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇLERİMİZİN HEYECANI BİZİ DE HEYECANLANDIRDI

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Buraya daha önceki gelişlerimizde gerek Mahalle Konağımızın ihtiyaçları olsun, sonrasında kızlarımızın bize ifade ettiği hemen yan taraftaki kullanmak istedikleri alanın durumunun çok müsait olmaması üzerine bir dizi çalışmalar yaptık. Burada kızlarımızın heyecanı, beni de çok heyecanlandırdı. Eymir Mahallemiz kıymetli bir alan. Burada özellikle verimli arazileri, çalışkan insanı ile güzel bir köyümüz… Bizler de burayı daha güzel bir hale hep birlikte dönüştürebiliriz diye düşündük. Burada bakım onarım çalışmaları yaptık. İç cephe ve dış cephe, zemin, elektrik ve diğer tesisatlar ile bahçe düzenlemelerine kadar pek çok çalışma yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Eymir Mahalle Konağı ve Kızlar Kulübü kurdele kesimiyle açıldı. Ardından her iki binada incelemeler yapıldı. Kızlar Kulübü üyesi gençler de Başkan Taban’a yapılan çalışma için teşekkür ettiler.