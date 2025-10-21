Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında yeni evinde ilk derbi heyecanını V.Bank karşısında yaşayacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.30’da V.Bank’ı konuk edecek. Eczacıbaşı, böylelikle yeni evinde ilk kez derbi heyecanı yaşamış olacak.

Turuncu-beyazlıların kaptanı Simge Aköz, maç öncesi yaptığı açıklama, "Sezonun en önemli mücadelelerinden birine çıkıyoruz. Her zaman saygı duyduğumuz, güçlü bir rakip. Bu tip maçlar bizim için takım olarak gelişmek adına büyük fırsat. İyi hazırlandık, kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Özellikle servis ve savunmada istikrarlı kalmak, maçı istediğimiz tempoda tutmak bizim için belirleyici olacak. Takım içinde enerji çok yüksek. Herkesin birbirine olan güveni ve desteği bu sezonun en büyük gücümüz. Taraftarımızın desteğini her zaman hissediyoruz. Onların enerjisiyle sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz net; kendi oyunumuza sadık kalmak, her top için savaşmak" dedi.