ABD Major League Soccer Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, tarihinde ilk kez MLS Cup’ta finale yükseldi. Doğu Konferansı finalinde New York City ile Chase Stadyumu’nda karşı karşıya gelen pembe-siyahlıların gollerini Allende (3), Silvetti ve Segovia’dan geldi.

Kadrosunda Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets gibi önemli oyuncuların yer aldığı Inter Miami, MLS Cup finalinde Batı Konferansı şampiyonu Vancouver Whitecaps ile karşılaşacak.

MLS Cup’ta final müsabakası 6 Aralık’ta TSİ 22.30’da oynanacak.