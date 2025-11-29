Başakşehir’in Özbek futbolcusu Abbosbek Fayzullayyev, Kasımpaşa maçının 26. dakikasında attığı golle Trendyol Süper Lig’de ilk gol sevincini yaşadı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın 26. dakikasında Başakşehir’in ceza yayı gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Özbek futbolcu Abbosbek Fayzullaev, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Attığı golle takımını 1-0 öne geçiren 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki ilk golüne de imza attı.

Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova’dan kadroya katılan Özbek futbolcu, bu sezon 1’i 11’de olmak üzere ligde 6 maçta görev aldı.

Fayzullayev, mücadelenin 78. dakikasında yerini Hamza Güreler’e bıraktı.