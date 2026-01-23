Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, organize saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu dönemde birlik, beraberlik ve sevgi ortamının korunması gerektiğini söyledi. Özbek, ayrıca Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemini 1 milyar 374 milyon TL net karla kapattığını açıkladı.

Galatasaray divan kurulu ocak ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 dönemini 1 milyar 374 milyon TL net karla kapattığını ifade eden Özbek, 'Daha da önemlisi bu kara ulaşırken tesis ve benzer yatırımlarımızdan da ödün vermedik. Tesislerimiz için 60 milyon Dolar yatırım yaptık. Bu sonuçlar, rakiplerimizle kıyaslandığınızda başarının boyutunu çok daha net ortaya koymaktadır. Esas hedefimiz bu başarıyı 12 aya yayarak sürdürülebilir bir performansla devam etmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlıkla sürdürüyoruz' diye konuştu.

'Sezon başında bize inanmayanlar vardı ancak biz Galatasaray'ın gücüne inandık'

Galatasaray'a saldırılar yapıldığını dile getiren ve bunun nedenlerini anlatan Başkan Özbek, 'Geçtiğimiz divan toplamızda 'Bizi yolumuzdan alı koymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor' demiştim. Yönetici arkadaşlarımla birlikte bizlere emanet ettiğiniz bu onurlu görevi yaklaşık 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süreçte futbol takımımız 3 seneyi şampiyonlukla tamamladı. Lig tarihine geçen birçok rekora da imza attı. Bu sezon takımımıza ve Teknik Direktör Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla da ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir aksilik yaşanmazsa son 24 takım arasında kalıp, yolumuza devam edeceğiz. Futbol takımımızı Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabetçi ve kalıcı hale getirmek için çok çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Sezon başında bize inanmayanlar vardı ancak biz Galatasaray'ın gücüne inandık. Bu inançla dünyanın en önemli oyuncularından biri olan Victor Osimhen olmak üzere takımıza doğrudan katkı veren çok önemli transferlere de imza attık. Başarı sadece futbol A takımıyla sınırlı değil. Burada kupaları görüyorsunuz. Divan başkanımız yüzmede, judodaki başarılarımızdan bahsetti' ifadelerini kullandı.

'Aslantepe Vadisi'ndeki tesislerinin temelini atmak için gün sayıyoruz'

Tesisleşme konusunda önemli adımlar attıklarını hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

'Diğer branşlarda da sürdürebilir başarı için yapılması gerekenler vardı. Bu doğrultuda önemli adımlar attık. Tesisleşme göreve geldiğimiz ilk günden itibaren olmazsa olmaz hedeflerimizden biriydi. Kemerburgaz'da futbol takımımız için herkesin gıpta ile baktığı modern tesis inşa attık. Şimdi sıra altyapıya geldi. Altyapı tesislerini de Kemerburgaz'da hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık' şeklinde konuştu. Göreve geldiğimiz Galatasaray Ası kullanılamaz durumdaydı. Bugün ise İstanbul'un en gözde tesislerinden biri haline geldi. Stadımızın ortak alanlarından, basın tribününe, çim besleme ışıklarından, led ekranlara kadar görülen, görülmeyen çok ciddi değişiklikler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kalamış tesislerimiz için de çalışmalarımıza başladık. Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz Aslantepe Vadisi'ndeki tesislerinin temelini atmak için gün sayıyoruz. İnşallah hep beraber temel atma töreninde bulaşacağız, gururla hep beraber temeli atacağız.'

'Şu an üzerimize oynanan oyunu doğru okumamız gerekiyor'

Sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Dursun Özbek, 'Camiamızın en önemli özelliklerinden biri, her zaman daha iyisini istemesidir. Şu an üzerimize oynanan oyunu da doğru okumamız gerekiyor. Bu yalnızda bir yönetim meselesi değil, tüm Galatasaray camiasının meseledir. Galatasaray'ı dışarıdan yıkmanın mümkün olmadığını bilenler, bu kez içimize nifak sokarak bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktadır. Geçmişimize baktığınızda benzer girişimlerin daha önce de denendiğini göreceksiniz. Düşünün ki bize hırsız denilen dönemleri yaşadık. Ne zaman ki Galatasaray rakiplerinin önüne geçecek projelerde sona yaklaşsa o projeleri engellemek kafa karıştırmaya yönelik bir süreç başlatılıyor. Amaç net; Galatasaray'ın aklını bulandırmak ve birbirine düşürmek. Galatasaray Spor Kulübü'nde bir tane başkan vardır, bir tane de yönetim kurulu vardı. Ben başkan olarak herkesle konuşurum, istişare ederim ama burada karar veren kişi nettir, yönetim kurulu nettir. Başka tartışma yapmaya gerek yoktur' değerlendirmesinde bulundu.

'Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur'

Özbek, son dönemde gündemde olan iki konuya açıklık getirdi. 'M.g.news' ile yaşanan süreci anlatan Başkan Özbek, 'Bir medya ajansı aracılığıyla pazarlama departmanımızın önüne bir sponsorluk anlaşması geldi. Bu anlaşmanın uygun olup olmadığını Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyoruz ve onay aldık. İşlemlere başlıyoruz, daha sonra aynı merciler bu sponsorluğunun yapılamaması yönünde görüş bildiriyor. Biz de derhal iptal ediyoruz. Kulübümüz kursağına bu işlerden dolay delikli kuruş girmemiştir. Bunu açıkça ifade etmeme rağmen sırf ortamı bulandırmak için 'Galatasaray bu anlaşmadan para aldı' algısı yapılmaya çalışıyor ve bazı mihraklar devamlı bunu kaşıyor. İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenden dolayı cezanın üst mercilerden döneceğine de hukuka inancım tamdır. Buna inanıyorum. Eray kardeşimin görevi gereği imza attığı bir süreç üzerinden bu cezaya muhatap kalması da beni gerçekten üzüyor. Ben yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım gibi onunla da çalışmaktan memnuniyet duyuyorum' açıklamasın yaptı.

'Transfer süreci; uyum, performans ve olası riskler nedeniyle çok bilinmeyenli bir denklemdir'

Transfer dönemi için yapılan eleştiriler için ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, '3 yıldır şampiyon olan, her kulvarda devam eden bir takımdan bahsediyoruz. Bu süreci ben, sorumlu yönetici arkadaşlarım, teknik direktörümüz ve teknik ekibimiz tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. İsimler değişse de sistem bu şekilde devam ediyor. Transfer süreci; uyum, performans ve olası riskler nedeniyle çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bu ekip, hata payını en aza indirmek için gece gündüz çalışan bir ekiptir. Başta Abdullah Kavukcu kardeşim olmak üzere bu süreçte emek veren tüm arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum. Transfer dönemi, bu pozisyondaki yöneticiler için en zor dönemdir. Bu zor dönemde verdikleri emeğin karlığını sezon sonu yaşayacağımız mutlulukla fazlasıyla alacağımıza da inanıyorum. Abdullah kardeşim sadece futbol tarafında değil, Mağazacılık AŞ'nin halka arzı ve sermaye artımı gibi konularda da yaptığı çalışmalarla kulübümüze büyük destek vermiştir. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Organize saldırılarla karşı karşıya kaldığımız bir ortamdayız'

Organize saldırılarla karşı karşıya kaldıkları bir ortamda olduklarının altını çizen Özbek, 'Bu saldırılar karşınızda sizlerden ricam; sakin kalmanız ve bir anda durup bu ortamdan kimin fayda sağladığınınız düşünmeniz gerekmektedir. Amaç açıktır, Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini bozmak, kulübün geleceğini şekillendirecek projelerini engellemektir. Böyle zamanlarda verilecek en güçlü cevap; birlik, beraberliğimizi ve sevgi iklimini korumaktır. Siz bizim yanımızda olun, kim ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın yürüyüşünü durduramazlar' diyerek sözlerini tamamladı.