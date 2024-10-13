Bursaspor evinde Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti.
21. dakikada Bursaspor ilk golü attı. Abdullah Tazgel, dripling yaparak orta sahayı geçti ve ceza sahasında topla buluşan Mücahit Can Akçay’a verdiği pas sonucu gol geldi.
75. dakikada Bursaspor ikinci golünü buldu. Kahramanmaraşspor’dan Bilal Özer’e çarpan top ağlarla buluştu.
90+3. dakikada Bursaspor üçüncü golünü kaydetti. Kornerden gelen top sonrası oluşan karambolde, son olarak kafayı vuran Taha Can Velioğlu golü attı.
İşte kadrolar:
BURSASPOR:
1 Anıl Atağ, 22 Eren Tunalı, 27 Mehmet Yiğit, 5 Taha Can Velioğlu, 3 Abdullah Tazgel, 35 Musa Çağıran, 15 Yiğitali Bayrak, 9 Ahmet İlhan Özek, 8 Furkan Özyapı, 11 İlhan Depe, 19 Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla
KAHRAMANMARAŞ:
1 Olcay Toplu, 25 Serdar Yıldırım, 61 Ali Osman Karnapoğlu, 54 Emre Kars, 3 Bilal Özer, 5 Burak Özsoy, 7 Yasin Eren, 20 Emre Aydın, 8 Birhan Vatansever, 22 Mustafa Arda Mutlu, 30 Adar Aygür
Teknik Direktör: Kadir Ardıç
STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Eren Öksüzler, Furkan Çıraklar
4. HAKEM: Muhammet Alperen Çopur