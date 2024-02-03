Bursaspor Kulübü, yeni bir projeyi tanıttı. Başkan Sinan Bür, ’Haydi Kadınlar Maça’ projesini Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlen basın toplantısıyla duyurdu. Birçok kadın platformunun ilgi gösterdiği organizasyona futbolcular ve teknik heyet de katılım gösterdi.

Bursaspor’da ’Haydi Kadınlar Maça’ Projesi tanıtıldı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen tanıtıma kadın kuruluşları, kadın kooperatifi, hizmet ve fedakarlık dernekleri ile iş insanları derneklerinden birçok isim katıldı. Bursaspor Başkanı Sinan Bür yaptığı açıklamada, "Bursa’da bambaşka bir hava yaşatmak istiyoruz. Kadınlarımızı VIP tribünümüze davet ediyoruz. Onlarla beraber olmak istiyoruz. Çocuklar da onlardan aldığı destekle daha başarılı olacaklardır"dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül ise, "Genç kardeşlerimizle ligin son maçına kadar elimizden geleni yapacağız. Desteğiniz bizim için önemli. Tribünlerimizde sizi görmek ayrı bir keyif olacak. Küfür önleme anlamında da önemli bir adım olacak. İnşallah maçlarda da sizleri utandırmayız” ifadelerini kullandı. Bursaspor kaptanı Furkan Emre Ünver de, “Desteğiniz bizim için çok değerli. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Hep birlikte güzel günlerimiz olur. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Başkan Sinan Bür teşekkür etti

Tekrar söz alan Başkan Sinan Bür, "Öncelikle fikir önderi Ayla Efeile koordinasyon konusunda kolaylaştırıcı olan ’Mayıs 16 Bursaspor Fikir platformu’ olmak üzere katkı koyan sizler, Bursa Mühendis Kadınları Derneği, Bursa Nilüfer Kadın Karosu, Bursa Soroptimis Kulübü, Dünya Kadınlar Birliği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği, Uludağ Soroptimist Kulübü, Winner Wheel Bursa Kulübü, Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi, Lotus Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bursa Unesco Derneği, Busader Federasyonu, Lions 118-K Federasyonu, Rotary 2440. Bölge, BALKANTÜRKSİAD, BUMİAD, BUSİAD, GESİAD, RUMELİSİAD ve bize her alanda destek vermeye çalışan bütün kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

100 TL’den satışa sunuldu

Bür, amaçlarının spora nezaketin gelmesi ve kadın elinin değmesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle tammaladı:

"Bu nedenle her türlü şiddete ve kötü tezahürata karşıyız diyoruz. Kadınlarımızın da gönül rahatlığı ile gelebilmeleri için imkanlarımızı seferber yaptık. Kendilerine 203 blok numaralı VIP tribününü tahsis ettik ve yüzde 50 indirim uygulayarak 100 TL’den satışa sunduk. Bir ileriki aşamada Bursaspor Kadın Platformu’nu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kampanyamız sonraki maçlarda da sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Kadınlarımız ile her şey çok çok daha güzel olacak. Katıldığınız için tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyor, şampiyonluğa gidecek yolumuzda hep birlikte olacağımız inancı ile keyifli ve puanlar dolu bir hafta diliyorum."