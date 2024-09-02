Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Düzcespor deplasmanında Bursaspor taraftarına ayrılan misafir seyirci kontenjanının, yapılan talepler doğrultusunda 225’ten 450’ye yükseltildiğini duyurdu. Başkan Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Düzcespor deplasmanında taraftarımıza ayrılan misafir seyirci kontenjanı talebimiz ile 225’den 450’ye çıkartılmıştır. Düzce Valiliği’ne ve Düzcespor’a anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz."