Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde rekor seviyeye ulaşıldı. 2025 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Faaliyet Raporu’na göre, geçen yıl ülke genelinde 4,3 milyon denetim yapıldı. Kontrollerde 35 bin 96 ihlal tespit edilirken denetim sayısı 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Denetimler bir önceki yıla göre yüzde 13,5, ihlaller ise yüzde 55,8 arttı.

1,3 MİLYAR LİRALIK DARBE

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerince 2025’te 2 bin 366 olayda 1,3 milyar lira değerinde tütün ürünü ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin değeri yüzde 45 artarken operasyonlarda 4 milyon paket sigara, 1.100 ton tütün, 98,7 milyon makaron ve 49 milyon sigara kâğıdı tespit edildi. Elektronik sigaralara yönelik 1.398 operasyonda 571,6 milyon lira değerinde 290 bin cihaz ile 10,1 milyon adet tütün yakalandı. Nargile kafelerdeki operasyonlarda ise 74 ton kaçak tütün ele geçirildi. Özel ekip çalışmalarıyla 617 milyon liralık kaçak eşya yakalanarak 256 milyon liralık kamu zararı engellendi.

İNTERNET SATIŞINA SIKI TAKİP

İnternet üzerinden tütün ürünü satış yasağını ihlal eden 240 işlem için 99,7 milyon lira, reklam yasağına aykırı 17 işlem için ise 19,3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasa dışı satış yaptığı belirlenen 748 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Sigara bırakma hizmetlerinde de kapasite artırıldı. Poliklinik sayısı 565’ten 1.174’e çıkarılırken, bu merkezlere başvuran 173 bin 32 kişiye toplam 223 bin 993 muayene gerçekleştirildi. 148 bin 249 hastaya ilaç tedavisi başlatılırken, Sağlık Bakanlığı 90 bin kişilik sitizin etken maddeli ilaç temin etti.