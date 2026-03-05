UEDAŞ Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İşletme Şeflikleri ile AOB Birimlerinde Kullanılmak Üzere Ofis Mobilyası Alımı yapacağını duyurdu. İlan.gov.tr internet adresinde yer alan ihale duyurusunda şu ifadelere yer verildi;
- İletişim Bilgileri: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yeni Karaman Mah. 6. Yonca Sk. No:4 Osmangazi/BURSA
Tel: 0224 600 00 00, Faks: 0224 600 00 13
- KEP : [email protected]
- İhale Dokümanı Son Talep Tarih-Saati: 16.03.2026 15:00
- Tekliflerin Nihai Teslim Tarih-Saati: 17.03.2026 10:30
- İhale Konusu İş:
|İhale Kayıt No
|İhale Konusu
|İhale Tarih-Saati
|UEDAŞ 26-092
|UEDAŞ Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İşletme Şeflikleri ile AOB Birimlerinde Kullanılmak Üzere Ofis Mobilyası Alımı
|17.03.2026 11:00
- İhale Dokümanı son talep tarih-saatine kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim alınabilir ya da KEP vasıtasıyla https://www.uedas.com.tr/tr/ihale-dokumani-talep-dilekcesi adresinde bulunan İhale Dokümanı Talep Dilekçesi ve Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi ile talep edilebilir.
İhale ilanına https://www.uedas.com.tr/tr/satin-alma-ve-ihaleler/alanından ulaşılabilir ve yukarıda belirtilen adreste görülebilir.
İlanen Duyurulur.
Kaynak: İlan.gov.tr