UEDAŞ Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İşletme Şeflikleri ile AOB Birimlerinde Kullanılmak Üzere Ofis Mobilyası Alımı yapacağını duyurdu. İlan.gov.tr internet adresinde yer alan ihale duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

İletişim Bilgileri: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yeni Karaman Mah. 6. Yonca Sk. No:4 Osmangazi/BURSA

Tel: 0224 600 00 00, Faks: 0224 600 00 13

KEP : [email protected] İhale Dokümanı Son Talep Tarih-Saati: 16.03.2026 15:00 Tekliflerin Nihai Teslim Tarih-Saati: 17.03.2026 10:30 İhale Konusu İş:

İhale Kayıt No İhale Konusu İhale Tarih-Saati UEDAŞ 26-092 UEDAŞ Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İşletme Şeflikleri ile AOB Birimlerinde Kullanılmak Üzere Ofis Mobilyası Alımı 17.03.2026 11:00

İhale Dokümanı son talep tarih-saatine kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim alınabilir ya da KEP vasıtasıyla https://www.uedas.com.tr/tr/ihale-dokumani-talep-dilekcesi adresinde bulunan İhale Dokümanı Talep Dilekçesi ve Kurumsal Bilgi Güvenliği Sözleşmesi ile talep edilebilir.

İhale ilanına https://www.uedas.com.tr/tr/satin-alma-ve-ihaleler/alanından ulaşılabilir ve yukarıda belirtilen adreste görülebilir.



