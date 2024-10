Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursaspor Kulübü’ne gerçekleştirdiği ziyaretle, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Gemlik Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Kanyılmaz ve Başkan Yardımcısı Atacan Solmaz’ın da katıldığı ziyarette, Bursaspor’un kalıcı gelir elde etmesi için yapılabilecek projeler masaya yatırıldı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Başkan Deviren ve Ali Kanyılmaz futbolculara baklava ikram etti. Teknik direktör Pablo Martin Batalla ile uzun bir sohbet gerçekleştiren Başkan Deviren, Bursaspor’un yakaladığı başarının tüm Bursa’da heyecan uyandırdığını belirterek, “Bursa’yı ayağa kaldıran bu sinerji için başta Enes Başkan olmak üzere yönetime, teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Gemlik olarak her zaman yanınızdayız ve Bursaspor’a destek sağlayacak her projenin yanında olacağız,” dedi.

Ziyaretin ardından, Başkan Şükrü Deviren, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile kulübün üyelik formunu doldurarak Bursaspor’un resmi üyesi oldu. Görüşmede Bursaspor’un mali yapısını güçlendirmek ve kalıcı gelir sağlayacak projeler de detaylı olarak ele alındı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise ziyarette yaptığı açıklamada, “Şükrü Başkan, futbolun içinden gelen bir isim. İlk günden beri yanımızda oldu, desteğini her zaman hissettik. Bugün de kulübümüzün resmi üyesi oldu. Kendisine hayırlı olsun diliyorum. Bursaspor’a kim destek veriyorsa hepsine teşekkür ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Başkan Deviren’in ziyareti, Bursaspor camiasında memnuniyetle karşılanırken, kulübün mali yapısını güçlendirecek projelerin değerlendirilmesi büyük bir önem taşıdı.

Kaynak: bülten