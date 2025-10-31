TFF 2. Lig’in 10. haftasında Bursaspor, sahasında Muşspor Kulübü’nü konuk ettiği karşılaşmada “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK tarafından bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Bursaspor, verilen cezaya itiraz ederek dosyayı Tahkim Kurulu’na taşımıştı.

Tahkim Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda, Bursaspor’a verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasının kaldırıldığı duyuruldu.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bursaspor Kulübü’nün PFDK’nın 30.10.2025 tarih ve E.2025-2026/430 - K.2025-202/502 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

- Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Bursaspor'dan paylaşım geldi