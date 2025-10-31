Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan, Türkiye, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Pakistan ve Mısır adına devlet veya hükümet başkanlarının eylül ayında Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

Fidan, “Geldiğimiz aşamayı değerlendirmek ve bir sonraki adımda neler yapabileceğimizi ele almak için, New York’ta Sayın Trump’la bir araya gelen ülkelerin dışişleri bakanlarıyla pazartesi günü İstanbul’da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantı bizim açımızdan oldukça önemli.” dedi.

New York’taki görüşmede ortaya çıkan ortak anlayışın, Gazze’de bir barış planı ve tarihi bir anlaşma için zemin oluşturduğunu belirten Fidan, bu planın devam eden krizin çözümü için bir “umut ışığı” olduğunu ifade etti.

Fidan, “Bu sürecin önünde engeller var mı, sorunlar neler, bir sonraki aşamada neler yapmamız gerekiyor? Batı’daki dostlarımızla ve Amerika’yla yürüttüğümüz görüşmelerde ne tür destekler söz konusu? Tüm bunları pazartesi günü yapacağımız toplantıda ele alacağız.” diye konuştu.

Bu süreçte çok sayıda çalışma ve telefon görüşmesi yürüttüklerini dile getiren Fidan, meselenin “bir saniye bile boş bırakılmaması gerektiğini” vurgulayarak, “Bu konuya sahip çıkmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.