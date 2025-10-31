Edinilen bilgiye göre Huzur Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk caddesi üzerinde evin salonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammed G., salonda sehpa üzerinde bulunan çaydanlığı üzerine devirdi. Çaydanlıktakş kaynar su çocuğun ayaklarını yaktı. Acı içinde ağlamaya başlayan küçük çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Mehmet Sevinç