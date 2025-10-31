Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özcan Öcük, burun estetiğinin (rinoplasti) hem dünyada hem de Türkiye’de en sık yapılan estetik operasyonların başında geldiğini belirterek, bu ameliyatlarda estetik kadar fonksiyonelliğin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Burun estetiğinin sadece dış güzellik olmadığını söyleyen Dr. Öcük, "Günümüzde burun estetiği, dünyada ve Türkiye’de en sık yapılan ameliyatların başında gelmektedir. Burun estetiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, burunun sadece estetik açıdan güzel görünmesi değil, aynı zamanda fonksiyonel olarak sağlıklı bir şekilde nefes alabilmesidir. Doğru planlanmış bir burun estetiği, hem kişinin görünümünü güzelleştirir hem de rahat nefes almasını sağlayarak yaşam kalitesini ve uyku düzenini olumlu yönde etkiler. Rinoplasti yani burun estetiği planlanırken iki temel noktaya özellikle dikkat etmek gerekir: Burunun doğal ve yüzle uyumlu bir görünüme sahip olması ile birlikte hastanın nefes alma fonksiyonunun da korunması. Bazı hastalar, daha önce geçirdikleri operasyonlardan sonra istedikleri sonucu elde edemeyebilirler. Bu durumda yapılan ikinci ameliyatlara "revizyon rinoplasti" denir. Revizyon ameliyatları, ilk operasyonlara göre daha zordur ancak doğru planlama ve dikkatli bir cerrahi yaklaşımla son derece başarılı sonuçlar alınabilir. Önemli olan önceki ameliyatın detaylarını doğru analiz edip, yeni operasyonu buna göre titizlikle planlamaktır" dedi.

"Burundan sağlıklı nefes almak yaşam kalitesi açısından çok önemlidir"

Dr. Öcük, "Burundan sağlıklı nefes almak yaşam kalitesi açısından çok önemlidir. Rahat nefes almak; kaliteli bir uyku, daha enerjik bir yaşam ve konforlu bir egzersiz süreci sağlar. Bu nedenle burun estetiği planlaması mutlaka birebir muayene edilerek, hastanın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalıdır. Sosyal medyada görülen örneklere göre karar vermek yerine en doğru yaklaşım muayene sonrası kişiye özel bir planlama yapmaktır. Tüm hastalarımızı muayeneye bekliyoruz; birlikte en doğru ve sağlıklı planlamayı yapabiliriz" diye konuştu.