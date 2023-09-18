Bursaspor’da Altınordu mesaisi bugün yapılan antrenmanla başladı. Yeşil-beyazlılar pas çalışması gerçekleştirdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 5. haftasında sahasında konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlı alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.